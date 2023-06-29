В «Филадельфии» прокомментировали выбор Матвея Мичкова на драфте НХЛ
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал выбор российского нападающего Матвея Мичкова седьмым номером на драфте НХЛ-2023.
«Похоже, он действительно хорошо провёл время. На самом деле мы встречались с ним пару раз. Можно сказать, что по какой-то причине Мичков любил «Флайерз». Он хотел быть частью нашего клуба. Мы видели это на сцене, его реакция была потрясающей. В основном, на встрече он убедил нас, что хочет в клубе, поэтому все наши сотрудники были очень, очень рады его выбору», — приводит слова Бриера Phillyhockeynow.
Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан.
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