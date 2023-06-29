В «Аризоне» определили шесть возможных мест для строительства новой арены

Генеральный директор «Аризоны Койотс» Ксавьер Гутьеррес сказал, что клуб рассматривает полдюжины участков для строительства новой арены и развлекательного комплекса. Ранее проект создания стадиона в Темпе был отклонён общественным голосованием.

«Мы рассматриваем несколько вариантов. У нас есть более дюжины сторон, с которыми мы вели переговоры. И у нас есть полдюжины тех, которые, как мы думаем, сделают следующий шаг. Стремимся к тому, чтобы созданный спортивный и развлекательный район финансировался из частных источников. Мы были разочарованы голосованием в Темпе, но очень быстро перевернули страницу. Начали повторно взаимодействие с несколькими сторонами, с которыми говорили ранее, и мы совершенно уверены, что один из этих проектов будет реализован.

Я думаю, что референдумы оказались очень сложными не только для нас. Посмотрите на негативную реакцию, с которой сталкиваются некоторые другие спортивные команды. Есть ясная тенденция в том, что это не те вопросы, которые на самом деле общественность хочет одобрять путём голосования. Поэтому мы рассматриваем другие варианты», — приводит ESPN слова Гутьерреса.

«Аризона» рассматривает для строительства различные районы Ист-Вэлли, в частности в Скотсдейле, Финиксе, Месе и в других местах, включая земли коренных народов. Клуб ищет частные территории, а также муниципальные, которые могут быть проданы «Койотс».