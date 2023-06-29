Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ выбрали двух защитников из России

В ночь на 29 июня по московскому времени в Нэшвилле проходил первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги. Стали известны его итоги.

Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ были выбраны сразу два российских защитника. Игрок обороны из системы «Авангарда» Михаил Гуляев был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером. А «Аризона Койотс» взяла под шестым номером хоккеиста системы ярославского «Локомотива» защитника Дмитрия Симашёва.

Также впервые за 22 года в топ-12 драфте НХЛ оказалось сразу три россиянина. Последний раз так случалось в 2001 году. Тогда «Аталанта» выбрала Илью Ковальчука под первым пиком, «Тампа» забрала Александра Свитова под третьим номером, Станислав Чистов ушёл пятым в «Аризону».