«Это было позорно». Прайс извинился перед Рейнбахером за инцидент на драфте НХЛ

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс извинился перед молодым австрийским защитником Давидом Рейнбахером за то, что забыл его фамилию, объявляя выбор «Канадиенс» на драфте НХЛ — 2023.

«Это было позорно. Извини, Давид… Рейнбахер», — написал Прайс в своём аккаунте в соцсети.

Австриец был выбран «Монреалем» под пятым номером. В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, первым среди российских игроков на драфте был выбран защитник Дмитрий Симашёв, которого задрафтовал «Аризона Койотс» под шестым номером. Под седьмым номером «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского форварда Матвея Мичкова.