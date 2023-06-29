«Мой папа был бы очень горд за меня». Мичков поблагодарил покойного отца на драфте НХЛ

Нападающий Матвей Мичков отметил вклад своего отца в его карьеру. Россиянина на драфте НХЛ под общим седьмым номером выбрала «Филадельфия». В апреле 2023 года отец Мичкова трагически погиб.

«Моя самая большая благодарность, очевидно, моей семье, моей маме, моему отцу, моему брату. Моя жизнь такая, какая она есть, благодаря им. Мой отец был бы очень горд и счастлив за меня и за всю работу, которую мы проделали вместе. Горжусь тем, где я сейчас нахожусь. С юных лет мой папа много работал над моей игрой. Он научил меня различным способам маскировки моего броска, и большая заслуга в том, что я сегодня здесь на сцене, принадлежит моему покойному отцу.

Все знают, что я ненавижу проигрывать. Я собираюсь сделать всё, что в моих силах. Я буду работать так усердно, как должен. И прямо сейчас для меня важно завершить цель, которую поставил передо мной мой отец, — выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Мичкова Sportsnet.