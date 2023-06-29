Реакция Мичкова на выбор «Филадельфией» россиянина на драфте НХЛ — 2023
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«Филадельфия Флайерз» выбрала российского нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ под общим седьмым номером. Церемония проходила в Нэшвилле.
Мичков, услышав свою фамилию, первым делом обнял свою маму. Отметим, что вместе с россиянином присутствовал его бывший партнёр по «Сочи» Донат Стальнов.
Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.
На сцене Мичков поблагодарил «Филадельфию», отметил вклад в его карьеру покойного отца и заявил, что намерен скоро выступать в НХЛ.
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