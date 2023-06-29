Симашев имеет самый высокий пик на драфте НХЛ среди всех российских защитников в XXI веке

«Аризона» выбрала Дмитрия Симашева под общим шестым номером на драфте НХЛ — 2023. Это самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке.

До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только три российских защитника – Иван Проворов (2015 год, седьмой номер, «Филадельфия»), Михаил Сергачёв (2016, девятый номер, «Монреаль») и Павел Минтюков (2022, 10-й номер, «Анахайм»).

Всего в истории НХЛ выше Симашева были выбраны лишь три защитника из России – Олег Твердовский (1994, второй номер, «Анахайм»), Андрей Зюзин (1996, второй номер, «Сан-Хосе») и Виталий Вишневский (1998, пятый номер, «Анахайм»).

Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ были выбраны сразу два российских защитника. Игрок обороны из системы «Авангарда» Михаил Гуляев был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером.