«Невозможно найти такого защитника в НХЛ». Генменеджер «Аризоны» — о россиянине Симашеве
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Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг объяснил, почему клуб решил выбрать российского защитника Дмитрия Симашева под шестым номером драфта НХЛ — 2023.
«Мы называем его единорогом драфта. Тяжело найти ребят, которые умеют так двигаться и кататься при таких физических данных. Мы узнали Дмитрия немного получше и были поражены его трудолюбием. У него есть задатки лидера, он хорошо говорит по-английски, у него очень хорошие перспективы. Невозможно найти и выменять такого защитника в НХЛ», — цитирует Армстронга пресс-служба лиги.
Симашев имеет самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке.
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