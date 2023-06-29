Защитник Михаил Гуляев на английском языке передал привет болельщикам «Колорадо»

Российский защитник из системы «Авангарда» Михаил Гуляев был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером. Россиянин поприветствовал болельщиков «Эвеланш» и записал для них короткое видео.

«Привет, меня зовут Михаил Гуляев. Я рад оказаться в «Колорадо», — сказал россиянин на видео.

В прошлом сезоне КХЛ Гуляев провёл 13 матчей за «Авангард» и отметился одной результативной передачей.

Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ были выбраны сразу два российских защитника. Игрок обороны из системы «Авангарда» Михаил Гуляев был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером. А «Аризона Койотс» взяла под шестым номером хоккеиста системы ярославского «Локомотива» защитника Дмитрия Симашева.