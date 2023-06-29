Защитник Михаил Гуляев на английском языке передал привет болельщикам «Колорадо»
Поделиться
Российский защитник из системы «Авангарда» Михаил Гуляев был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером. Россиянин поприветствовал болельщиков «Эвеланш» и записал для них короткое видео.
«Привет, меня зовут Михаил Гуляев. Я рад оказаться в «Колорадо», — сказал россиянин на видео.
В прошлом сезоне КХЛ Гуляев провёл 13 матчей за «Авангард» и отметился одной результативной передачей.
Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ были выбраны сразу два российских защитника. Игрок обороны из системы «Авангарда» Михаил Гуляев был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером. А «Аризона Койотс» взяла под шестым номером хоккеиста системы ярославского «Локомотива» защитника Дмитрия Симашева.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2023
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:16
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:03
-
06:33
-
05:55
-
05:45
-
05:37
-
05:32
-
05:06
-
05:01
-
04:52
-
04:34
-
04:22
-
04:17
-
04:05
-
04:02
-
03:58
-
03:44
-
03:35
-
03:27
-
03:18
Партнерский контент