Плющев: «Филадельфия» подходит Мичкову по менталитету

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что «Филадельфия» подходит нападающему Матвею Мичкову по менталитету, и заявил, что молодому нападающему будет лучше провести следующий сезон в аренде, потому что пробиться в основной состав СКА будет непросто.

«Филадельфия» — неплохой вариант для старта в НХЛ. Это команда, которая соответствует внутреннему менталитету Матвея. СКА активно работает на трансферном рынке. После не очень удачного выступления в минувшем сезоне армейцы хотят реабилитироваться и приглашают опытных и авторитетных игроков, уже проявивших себя в КХЛ. У Мичкова могут возникнуть сложности с тем, чтобы найти себя в этом составе.

Есть ли вероятность, что Мичков вновь уйдёт в аренду? Для него это будет лучший вариант. Он будет иметь достаточно игрового времени, сможет ярче себя проявить и больше импровизировать на площадке. В любом случае этот вопрос на рассмотрении тренерского штаба СКА и самого Мичкова. В минувшем сезоне Мичков неплохо проявил себя, выступая за «Сочи» на правах аренды? Он пришёл в команду, которая никогда не ставила больших задач и вряд ли будет ставить. Мичкову там было комфортно. Он получал много игрового времени, часто выходил на лёд при игре в неравных составах. Тренерский штаб «Сочи» ему доверял, и он это доверие оправдал», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

«Флайерз» выбрали Мичкова под общим седьмым номером на драфте НХЛ — 2023.