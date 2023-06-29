Кожевников: Мичкову нужно зарекомендовать себя в СКА, а потом уже уезжать в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выбор четырёх российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ — 2023 и заявил, что нападающему Матвею Мичкову ещё рано уезжать за океан.
«В выборе в первом раунде драфта сразу четырёх человек ничего такого нет. Ребята хорошо себя показывают. Надо ещё себя там суметь проявить, кто в каком состоянии уедет и к какому тренеру попадёт. Вопросов будет много. Талантливые ребята. От них будет зависеть, смогут ли они реализовать там свой потенциал.
Мичков? Он попал в десятку. Не знаю, должен ли он договариваться со СКА, чтобы уехать раньше. Считаю, что надо здесь себя зарекомендовать, а потом уже уезжать. Но у всех по-разному получается», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Мичкова на драфте НХЛ выбрала «Филадельфия» под общим седьмым номером.
- 29 июня 2023
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:16
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:03
-
06:33
-
05:55
-
05:45
-
05:37
-
05:32
-
05:06
-
05:01
-
04:52
-
04:34
-
04:22
-
04:17
-
04:05
-
04:02
-
03:58
-
03:44
-
03:35
-
03:27
-
03:18