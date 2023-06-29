Кожевников: Мичкову нужно зарекомендовать себя в СКА, а потом уже уезжать в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выбор четырёх российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ — 2023 и заявил, что нападающему Матвею Мичкову ещё рано уезжать за океан.

«В выборе в первом раунде драфта сразу четырёх человек ничего такого нет. Ребята хорошо себя показывают. Надо ещё себя там суметь проявить, кто в каком состоянии уедет и к какому тренеру попадёт. Вопросов будет много. Талантливые ребята. От них будет зависеть, смогут ли они реализовать там свой потенциал.

Мичков? Он попал в десятку. Не знаю, должен ли он договариваться со СКА, чтобы уехать раньше. Считаю, что надо здесь себя зарекомендовать, а потом уже уезжать. Но у всех по-разному получается», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Мичкова на драфте НХЛ выбрала «Филадельфия» под общим седьмым номером.