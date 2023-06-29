Щитов: СКА много вложил в Мичкова, если он расторгнет контракт, его не поймут

Хоккейный эксперт, известный в прошлом защитник Никита Щитов прокомментировал выбор «Филадельфией» на драфте НХЛ — 2023 Матвея Мичкова под седьмым номером.

«Здорово, что его выбрали под седьмым номером. «Филадельфия» — не самый простой клуб для россиян, не у всех там складывалась карьера. Вообще, здорово, что несколько наших ребят были высоко выбраны. Шестой, седьмой, 12-й, 31-й номера… Посмотрим, как у них сложится. Всё будет зависеть от того, как они проявят себя на уровне КХЛ.

Стоит ли Мичкову играть в СКА до 2026 года? Вы знаете, в него вложено немало средств. Матвея просто не поймут, если он будет расторгать контракт. Если он выбрал такой путь, то он должен идти по нему до конца, а потом уже ехать в НХЛ. Конечно, ему бы и сейчас дали шанс пробиться в НХЛ через низшие лиги. Там лига молодая, с хорошим развитием. Но ничего не поделаешь, ему нужно отрабатывать свой контракт. А что будет дальше — неизвестно. Даже через год всё может поменяться», — цитирует Щитова AllHockey.Ru.

Напомним, Мичков имеет контракт со СКА до 2026 года. После драфта Мичков заявил, что планирует скоро выступать в НХЛ.