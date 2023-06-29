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Вячеслав Быков — о драфте НХЛ: Россия всегда будет богата талантливыми ребятами

Вячеслав Быков — о драфте НХЛ: Россия всегда будет богата талантливыми ребятами
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал выбор четырёх российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ — 2023.

«Россия всегда будет богата талантливыми ребятами. Важно их правильно довести и подготовить. Если ребят выбрали в какие-то команды НХЛ, то это говорит о качестве работы наших тренеров и о таланте ребят. Но ехать ли сейчас или позже, решать только им, тренерам и их агентам. Мы можем только пожелать успехов и удачи в самореализации, чтобы смогли раскрыть свой потенциал. Главное, чтобы ребят выбирали команды, которые заинтересованы в их развитии, а там уже всё будет в руках спортивного бога и самих ребят», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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