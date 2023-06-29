Фантилли пришёл на драфт НХЛ в пиджаке с фото семьи, друзей и партнёров по команде

«Коламбус» выбрал нападающего Адама Фантилли под общим третьим номером на драфте НХЛ. Канадский форвард пришёл на драфт в пиджаке с фото семьи, друзей и партнёров по команде.
Фантилли снял пиджак и продемонстрировал заднюю часть жилета, на котором были написаны имена всех, кого он хотел поблагодарить за то, что они помогли ему попасть в НХЛ. Сообщается, что на подкладку и жилет было нанесено более 140 имён и фамилий.
«Внутри подкладки моего пиджака – фотографии команд, за которые я играл, моих друзей, семьи и всех, кто здесь со мной. На обратной стороне моего жилета есть список всех, кто помог мне добраться туда, где я сейчас нахожусь», – цитирует Фантилли пресс-служба лиги.
Фото: сайт НХЛ
Фото: сайт НХЛ
Первым номером драфта НХЛ стал канадский нападающий Коннор Бедард, которого выбрал «Чикаго», а вторым — шведский форвард Лео Карлссон, взятый «Анахаймом».
- 29 июня 2023
-
14:00
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:16
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:03
-
06:33
-
05:55
-
05:45
-
05:37
-
05:32
-
05:06
-
05:01
-
04:52
-
04:34
-
04:22
-
04:17
-
04:05
-
04:02
-
03:58