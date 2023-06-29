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Фантилли пришёл на драфт НХЛ в пиджаке с фото семьи, друзей и партнёров по команде

Фантилли пришёл на драфт НХЛ в пиджаке с фото семьи, друзей и партнёров по команде
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«Коламбус» выбрал нападающего Адама Фантилли под общим третьим номером на драфте НХЛ. Канадский форвард пришёл на драфт в пиджаке с фото семьи, друзей и партнёров по команде.

Фантилли снял пиджак и продемонстрировал заднюю часть жилета, на котором были написаны имена всех, кого он хотел поблагодарить за то, что они помогли ему попасть в НХЛ. Сообщается, что на подкладку и жилет было нанесено более 140 имён и фамилий.

«Внутри подкладки моего пиджака – фотографии команд, за которые я играл, моих друзей, семьи и всех, кто здесь со мной. На обратной стороне моего жилета есть список всех, кто помог мне добраться туда, где я сейчас нахожусь», – цитирует Фантилли пресс-служба лиги.

Фото: сайт НХЛ

Фото: сайт НХЛ

Первым номером драфта НХЛ стал канадский нападающий Коннор Бедард, которого выбрал «Чикаго», а вторым — шведский форвард Лео Карлссон, взятый «Анахаймом».

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