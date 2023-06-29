Дементьев — о контракте Барбашёва: Ивана всё устраивает в «Вегасе», от добра добра не ищут

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что нападающий Иван Барбашёв принял правильное решение, подписав пятилетний контракт с «Вегасом». Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Голден Найтс», придя в клуб по ходу прошлого сезона.

«Выиграв два Кубка Стэнли, Иван Барбашёв уже вписал свою фамилию в историю. Это очень хорошее достижение, которого непросто добиться. В первую очередь, я поздравляю его с этим. Раз Барбашёв оставил свою подпись под контрактом, значит, его всё устраивает. Поиск лучшего места тоже сопряжён с определённым риском. Неизвестно, в какой коллектив ты попадаешь и с каким тренером будешь работать. Исходя из той информации, которая у меня есть, в «Вегасе» великолепный коллектив и прекрасный тренер, знающий, как объединить игроков. Как говорится, от добра добра не ищут. Я рад за Ивана, во всём его поддерживаю и желаю ему всего самого лучшего», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

За пять лет в составе «Вегаса» Барбашёв получит $ 25 млн. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй трофей в карьере.