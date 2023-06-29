Яшкин: Овечкин — машина, смесь таланта и трудолюбия, такой игрок в мире только один

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Капитан «Вашингтона» отстаёт от канадца на 72 шайбы. Чешский форвард выступал вместе с россиянином за московское «Динамо» и «Кэпиталз».

«Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет.

Побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки? Конечно, побьёт! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, это займёт по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьётся. Мы все с нетерпением ждём, это будет исторический момент», – цитирует Яшкина «Татар-информ».