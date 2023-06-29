Финский специалист Кари Ялонен отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Чехии, сообщает Sports.cz.

Новым главным тренером стал Радим Рулик. Вместе с ним в команду пришли помощники Марек Жидлицки и Иржи Калоус, а также тренер вратарей Ондржей Павелец.

Исполнительный комитет, состоящий из 11 человек, решил уволить Ялонена. За отставку проголосовали девять человек.

«Я лично уже чётко определился после чемпионата мира. И если бы мне не нужно было ждать коллективного решения, я бы сделал это раньше», — сказал глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик.

Напомним, сборная Чехии на групповом этапе чемпионата мира – 2023 заняла четвёртое место в турнирной таблице группы В, и в матче 1/4 финала Чехия проиграла сборной США.