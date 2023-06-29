Кари Ялонен отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Чехии
Поделиться
Финский специалист Кари Ялонен отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Чехии, сообщает Sports.cz.
Новым главным тренером стал Радим Рулик. Вместе с ним в команду пришли помощники Марек Жидлицки и Иржи Калоус, а также тренер вратарей Ондржей Павелец.
Исполнительный комитет, состоящий из 11 человек, решил уволить Ялонена. За отставку проголосовали девять человек.
«Я лично уже чётко определился после чемпионата мира. И если бы мне не нужно было ждать коллективного решения, я бы сделал это раньше», — сказал глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик.
Напомним, сборная Чехии на групповом этапе чемпионата мира – 2023 заняла четвёртое место в турнирной таблице группы В, и в матче 1/4 финала Чехия проиграла сборной США.
Комментарии
- 29 июня 2023
-
17:11
-
17:04
-
16:41
-
16:37
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:16
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:03
-
06:33
-
05:55
Партнерский контент