Защитник «Тампы» Сергачёв: я вообще не слышал о таком игроке, как Симашев

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, что до драфта НХЛ — 2023 не слышал об игроке обороны «Локомотива» Дмитрии Симашеве.
«Я вообще не слышал о таком игроке, как Симашев. Когда услышал, спросил агента, он сказал, что это такая смесь (защитников Миро) Хейсканена и (Морица) Зайдера. Я рад, на самом деле, что наши защитники так высоко драфтуются, что их ценят, смотрят и хотят. Нам в сборной России в будущем нужны будут хорошие защитники, это такая позиция, которая почему-то плохо развивается.
Четыре хоккеиста из России в первом раунде драфта — это много? У нас попадали и пять, и семь, и восемь человек. Удивился, скорее, что мало было, надеялся, что будет больше», — цитирует Сергачёва «РИА Новости Спорт».
Напомним, Симашева выбрала «Аризона» под шестым номером на драфте НХЛ — 2023.
- 29 июня 2023
-
17:40
-
17:22
-
17:11
-
17:04
-
16:41
-
16:37
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:16
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:03