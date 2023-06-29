Экс-защитник клубов НХЛ: Мичкову надо ещё поиграть в России, отработать до конца контракт

Бывший защитник «Финикс Койотс» и «Атланты Трэшерз» Кирилл Сафронов рассказал о перспективах Матвея Мичкова после драфта НХЛ, на котором его под седьмым номером выбрала «Филадельфия Флайерз».

«Мичков — игрок очень высокого уровня. Я за ним наблюдал, когда его в СКА подключали к первой команде. С большим удовольствием наблюдал за его игрой в «Сочи». Думаю, тут не столько важен факт выбора какой-то командой. Первая десятка — это топовые игроки. Игрок такого уровня при должном развитии может усилить любой клуб НХЛ.

Стоит ли Мичкову сейчас переезжать в НХЛ? Считаю, что ему надо ещё поиграть в России, отработать до конца контракт со СКА (до конца сезона-2025/2026 — Прим. «Чемпионата»). Набраться опыта, мышцами обрасти. И тогда у него будет больше шансов заиграть в НХЛ на высоком уровне.

Ему нужно играть в СКА или вновь уйти в аренду? Наверняка руководство СКА знает, как лучше поступить. В прошлом сезоне он не попадал в состав, был отдан в аренду в «Сочи». И там он играл много. Конечно, это был серьёзный шаг в развитии. Матвей доказал, что он может играть в КХЛ и набирать много очков. Посмотрим, сможет ли он попасть в основной состав СКА или уже в другом клубе будет играть», — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».