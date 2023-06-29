Сергачёв: молодым игрокам нужно пахать, опустив голову, как лошадь, и развиваться в России

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об отстранении сборной России от международных турниров и дал советы молодым игрокам.
«Я ничего не менял в 2022 году, у меня больше был психологический шок. Команда собрала нас всех вместе, с российскими ребятами, поговорили, чтобы команда продолжала играть в хоккей. Ситуация затронула сборную России, молодых ребят, они сейчас не могут играть в чемпионатах мира, сражаться с канадцами, шведами, финнами…
Естественно, ты не играешь на чемпионатах мира и Олимпиадах, но развиваешься в своей стране, пытаешься пробиться в КХЛ и НХЛ. Всё равно скауты заметят. Сарафанное радио есть, трансляции, телеграм-каналы. Они смотрят и видят качество игры. Сколько ты забил и отдал передач — важно, но важнее качество игры. Молодым ребятам важно не думать сейчас о деньгах, они придут. Нужно пахать, опустив голову, как лошадь, и развиваться в России.
НХЛ хоть и закрыла отношения с Россией и не показывает легально матчи в России, но нелегально все смотрят. И вл «ВКонтакте», и с помощью VPN. И вот вчера прошёл драфт НХЛ, в топ-10 задрафтовали двух российских хоккеистов. Раньше скауты могли прилетать смотреть молодых игроков, могли прилетать генеральные менеджеры знакомиться. Сейчас всё это невозможно. Но наш защитник Дмитрий Симашев сыграл 18 игр в КХЛ, у него нет очков, но его задрафтовали шестым», — приводит слова Сергачёва «РИА Новости Спорт».
Ранее Сергачёв рассказал, что до драфта НХЛ — 2023 не слышал об игроке обороны «Локомотива» Дмитрии Симашеве.
- 29 июня 2023
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