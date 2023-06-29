«Время покажет, какой он тренер». Форвард Яшкин — о Романе Ротенберге

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о прошлом сезоне в СКА и ответил на вопрос касательно работы главного тренера армейцев Романа Ротенберга.

«В СКА собраны хорошие игроки, и я считаю, что мы достаточно успешно провели регулярку. По прошествии времени уже сложно понять, что именно пошло не так в плей-офф. Я не тот человек, который любит копаться в прошлом. Стараюсь жить настоящими и будущими задачами. Будущее для меня – «Ак Барс». По окончании прошлого сезона я сделал для себя определённые выводы, буду сейчас плодотворно работать, чтобы принести как можно больше пользы команде.

Роман Борисович [Ротенберг] показал себя в качестве неплохого наставника команды. Не случайно мы с таким большим отрывом прошли регулярку. Я думаю, время покажет, какой он тренер. От себя я ему желаю удачи на посту главного тренера СКА», — сказал Яшкин в интервью «ТИ-Спорт».

Ранее Яшкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.