«Калгари» под 80-м номером драфта выбрал российского нападающего Айдара Суниева
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«Калгари Флэймз» в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 под 80-м номером выбрал российского нападающего Айдара Суниева.
18-летний уроженец Казани прошлый сезон провёл в хоккейной лиге Британской Колумбии (Канада) за клуб «Пентиктон Вис». За 50 матчей регулярки Айдар забросил 45 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 90 очков.
В России Суниев сыграл шесть встреч за юношеские команды ЦСКА.
Напомним, ранее «Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги под 44-м общим номером выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова.
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