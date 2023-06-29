«Калгари» под 80-м номером драфта выбрал российского нападающего Айдара Суниева

«Калгари Флэймз» в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 под 80-м номером выбрал российского нападающего Айдара Суниева.

18-летний уроженец Казани прошлый сезон провёл в хоккейной лиге Британской Колумбии (Канада) за клуб «Пентиктон Вис». За 50 матчей регулярки Айдар забросил 45 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 90 очков.

В России Суниев сыграл шесть встреч за юношеские команды ЦСКА.

Напомним, ранее «Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги под 44-м общим номером выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова.