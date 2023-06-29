Заврагин стал первым российским голкипером на драфте НХЛ — 2023, его выбрала «Филадельфия»
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«Филадельфия Флайерз» в третьем раунде под общим 87-м номером выбрала голкипера Егора Заврагина. 17-летний хоккеист стал первым российским вратарём на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023.
Уроженец Новосибирска является воспитанником школы «Югры» (Ханты-Мансийск). В прошлом сезоне на счету Егора один матч во Всероссийской хоккейной лиге за «Югру». В сезоне-2022/2023 Заврагин сыграл в МХЛ за «Мамонтов Югры» 21 матч с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,49.
Напомним, ранее «Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде драфта под 44-м общим номером выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова, «Калгари Флэймз» в третьем раунде под 80-м номером выбрал российского нападающего Айдара Суниева.
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