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«Каролина» выбрала нападающего «Витязя» Ярового на драфте НХЛ под 126-м номером

«Каролина» выбрала нападающего «Витязя» Ярового на драфте НХЛ под 126-м номером
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«Каролина Харрикейнз» в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под 126-м номером выбрала форварда «Витязя» Станислава Ярового.

В прошлом сезоне 19-летний нападающий провёл за подмосковную команду 45 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков с показателем полезности «-3». В Молодёжной хоккейной лиге Станислав за «Русских Витязей» сыграл пять матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.

Напомним, ранее «Каролина Харрикейнз» в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под 100-м номером выбрала форварда системы челябинского «Трактора» Александра Рыкова.

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