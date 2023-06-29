Нападающий Муханов и голкипер Егоров были выбраны в шестом раунде драфта НХЛ

В шестом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 были выбраны два российских хоккеиста.

«Каролина Харрикейнз» под 163-м номером в шестом раунде драфта НХЛ — 2023 выбрала центрфорварда «Северстали» Тимура Муханова. 18-летний нападающий в минувшем сезоне провёл 31 игру за «Омские Крылья», набрав 8 (4+4) очков. В его активе также один матч в КХЛ за «Авангард» без набранных результативных баллов.

Под 176-м номером «Калгари Флеймз» выбрал голкипера МХК «Динамо» Москва Егора Егорова. 17-летний вратарь в прошлом сезоне сыграл 15 матчей, в которых одержал девять побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,29.

Напомним, в пятом раунде драфта НХЛ — 2023 были выбраны четверо российских хоккеистов.