Нападающий Муханов и голкипер Егоров были выбраны в шестом раунде драфта НХЛ
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В шестом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 были выбраны два российских хоккеиста.
«Каролина Харрикейнз» под 163-м номером в шестом раунде драфта НХЛ — 2023 выбрала центрфорварда «Северстали» Тимура Муханова. 18-летний нападающий в минувшем сезоне провёл 31 игру за «Омские Крылья», набрав 8 (4+4) очков. В его активе также один матч в КХЛ за «Авангард» без набранных результативных баллов.
Под 176-м номером «Калгари Флеймз» выбрал голкипера МХК «Динамо» Москва Егора Егорова. 17-летний вратарь в прошлом сезоне сыграл 15 матчей, в которых одержал девять побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,29.
Напомним, в пятом раунде драфта НХЛ — 2023 были выбраны четверо российских хоккеистов.
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