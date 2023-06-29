Каменский — о драфте НХЛ: Ярославль по праву может гордиться своими выпускниками

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил первый день драфта НХЛ, где клубами были выбраны четыре россиянина.

«Не стал бы говорить, что это в целом достижение, как для всего российского хоккея. Скорее, это достижение определённого этапа. Наши ребята очень талантливы, они стали выбором серьёзных клубов, но им предстоит большой путь, где нужно доказывать свою состоятельность и пробиваться в состав.

Но то, что Матвей Мичков, Даниил Бут, Дмитрий Симашев добрались до этого этапа, — это очень радует. Я считаю, что Ярославль может по праву гордиться своими выпускниками. А если говорить о том, кто из них наиболее перспективный, то это покажет их дальнейшее выступление. У всех разные амплуа, разные команды, каждый в какой-то степени обладает индивидуальным талантом. Так что я очень рад за них и желаю всем удачной карьеры», — сказал Каменский в интервью RT.

Напомним, на драфте НХЛ российский нападающий из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран клубом «Аризона» под общим 12-м номером. Ранее «Койотс» взяли под шестым номером другого хоккеиста системы ярославского клуба — защитника Дмитрия Симашева. А «Филадельфия Флайерз» выбрала российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером.