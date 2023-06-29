На драфте НХЛ — 2023 выбрали трёх сыновей иностранцев, которые раньше играли в России

На драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 выбрали трёх сыновей иностранцев, которые раньше выступали в России.
В первом раунде драфта «Филадельфия Флайерз» выбрала канадца Оливера Бонка под общим 22-м номером. Отец Оливера, Радек Бонк, играл в КХЛ за ярославский «Локомотив».
Во втором раунде под общим 45-м номером «Баффало Сэйбрз» выбрал словака Максима Штрбака. Его отец, Мартин Штрбак, выступал в Суперлиге за ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и «Локомотив». В КХЛ Мартин играл за ХК МВД, ОХК «Динамо» Москва и «Лев».
В четвёртом раунде под общим 120-м номером «Филадельфия Флайерз» выбрала словака Алекса Черника. Его отец, Иван Черник, выступал в КХЛ за новосибирскую «Сибирь».
На церемонии драфта Национальной хоккейной лиги, проходившей в Нэшвилле, в общей сложности в итоге были выбраны 19 российских хоккеистов, что стало четвёртым результатом по национальному представительству.
- 29 июня 2023
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