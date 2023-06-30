Генменеджер «Филадельфии» о выборе Мичкова на драфте: это риск, на который мы готовы пойти

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер оценил выбор российского нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Мы сделали большой замах, но надеемся, что это окажется хоумраном. Время покажет. Ещё немного рановато, но мы чувствуем, что когда Матвей будет готов приехать в НХЛ, он действительно сможет изменить ситуацию, и это риск, на который мы были готовы пойти, немного подождать, чтобы, у нас был игрок, который может делать разницу», — приводит слова Бриера официальный сайт НХЛ.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.