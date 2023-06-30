Дмитрий Симашев – о выборе на драфте: я до сих пор в шоке

«Аризона» выбрала Дмитрия Симашева под общим шестым номером на драфте НХЛ — 2023. Это самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке. Россиянин прокомментировал свой выбор.
«Вижу, выходит «Аризона», а я с ними много общался в течение сезона, и понимаю, что меня выбирают. Через несколько секунд слышу свое имя. До сих пор в шоке, это трудно осознать, что шестой номер. Не думал, что буду так высоко выбран», – сказал защитник «Локомотива» в эфире «Матч ТВ».
До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только три российских защитника – Иван Проворов (2015 год, седьмой номер, «Филадельфия»), Михаил Сергачёв (2016, девятый номер, «Монреаль») и Павел Минтюков (2022, 10-й номер, «Анахайм»).
Всего в истории НХЛ выше Симашева были выбраны лишь три защитника из России – Олег Твердовский (1994, второй номер, «Анахайм»), Андрей Зюзин (1996, второй номер, «Сан-Хосе») и Виталий Вишневский (1998, пятый номер, «Анахайм»).
- 30 июня 2023
-
05:18
-
03:20
-
01:44
- 29 июня 2023
-
23:45
-
23:28
-
23:20
-
23:05
-
22:47
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:22
-
21:07
-
20:59
-
20:34
-
20:16
-
20:14
-
20:10
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:26
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
18:42
-
18:36
-
18:30
-
18:16
-
18:08