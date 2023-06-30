Дмитрий Симашев – о выборе на драфте: я до сих пор в шоке

«Аризона» выбрала Дмитрия Симашева под общим шестым номером на драфте НХЛ — 2023. Это самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке. Россиянин прокомментировал свой выбор.

«Вижу, выходит «Аризона», а я с ними много общался в течение сезона, и понимаю, что меня выбирают. Через несколько секунд слышу свое имя. До сих пор в шоке, это трудно осознать, что шестой номер. Не думал, что буду так высоко выбран», – сказал защитник «Локомотива» в эфире «Матч ТВ».

До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только три российских защитника – Иван Проворов (2015 год, седьмой номер, «Филадельфия»), Михаил Сергачёв (2016, девятый номер, «Монреаль») и Павел Минтюков (2022, 10-й номер, «Анахайм»).

Всего в истории НХЛ выше Симашева были выбраны лишь три защитника из России – Олег Твердовский (1994, второй номер, «Анахайм»), Андрей Зюзин (1996, второй номер, «Сан-Хосе») и Виталий Вишневский (1998, пятый номер, «Анахайм»).