Коннор Бедард: я так рад быть частью «Чикаго»

Первый пик драфта Национальной хоккейной лиги Коннор Бедард поделился эмоциями после выбора «Чикаго Блэкхокс».
«Я не могу выразить это словами. В детстве, очевидно, это было время, когда «Чикаго» шёл своим чередом, выигрывал Кубки, и я наблюдал за многими из этих побед. Вы видите, как Юнайтед Центр сходит с ума, а весь Чикаго поддерживает их. Это команда Original Six. там такая богатая история. Я так рад быть частью этой организации», – приводит слова Бедарда пресс-служба НХЛ.
В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.
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