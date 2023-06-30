Бедард высказался о возможностям сыграть против своего кумира Кросби в НХЛ

Первый пик драфта Национальной хоккейной лиги Коннор Бедард рассказал о большом желании сыграть против Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз.

«Я пытался не смотреть на расписание. Люди говорили мне. Я не хотел слишком вникать в это. Чувак, если я смогу сыграть в октябре, это мой кумир с тех пор, как я себя помню. Это было бы невероятно. Немного времени прошло. Вроде мечтаю об этом сейчас, но, надеюсь, это произойдёт наяву», – приводит слова Бедарда пресс-служба НХЛ.

В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.