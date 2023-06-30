Вице-президент «Филадельфии»: мы убедились в личности Мичкова, он очень целеустремлённый

Вице-президент «Филадельфии Флайерз» Брент Флар высказался о выборе на драфте Национальной хоккейной лиги российского нападающего Матвея Мичкова.

«Матвей был игроком мирового класса с тех пор, как он появился у всех на виду несколько лет назад. У нас не было прямых трансляций его матчей, но мы потратили много времени на просмотр в течение последних нескольких лет. Мы просто очень рады получить этот талант. Такое случается не очень часто. Мы встретились с ним в прошлую пятницу и убедились в его личности. Он очень целеустремлённый. Он хочет быть лучшим. Мы просто очень загорелись, чтобы заполучить его», – приводит слова Флара пресс-служба клуба.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.