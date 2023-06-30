Генеральный менеджер «Филадельфии» прокомментировал выбор Мичкова на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Брир высказался о выборе Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги под общим седьмым номером.
«Немного преждевременно судить, но мы чувствуем, что когда он будет готов приехать в НХЛ, то может стать игроком, делающим разницу. Так что мы готовы пойти на риск и немного подождать, чтобы заполучить такого хоккеиста.
Мы задавали ему действительно трудные вопросы, и полученные ответы нас удовлетворили. Хотя наверняка никогда не знаешь, но у нас хорошее предчувствие.
Мы хотим получить игроков, которые не боятся играть в «Филадельфии», потому что, по правде говоря, играть тут порой непросто. Но если ты действуешь со страстью и даёшь результат, это место может стать совершенно особенным. Фанаты уважают это. Но такой вызов не каждому по плечу», — приводит слова Брира официальный сайт НХЛ.
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