Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Филадельфии» прокомментировал выбор Мичкова на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии» прокомментировал выбор Мичкова на драфте НХЛ
Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Брир высказался о выборе Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги под общим седьмым номером.

«Немного преждевременно судить, но мы чувствуем, что когда он будет готов приехать в НХЛ, то может стать игроком, делающим разницу. Так что мы готовы пойти на риск и немного подождать, чтобы заполучить такого хоккеиста.

Мы задавали ему действительно трудные вопросы, и полученные ответы нас удовлетворили. Хотя наверняка никогда не знаешь, но у нас хорошее предчувствие.

Мы хотим получить игроков, которые не боятся играть в «Филадельфии», потому что, по правде говоря, играть тут порой непросто. Но если ты действуешь со страстью и даёшь результат, это место может стать совершенно особенным. Фанаты уважают это. Но такой вызов не каждому по плечу», — приводит слова Брира официальный сайт НХЛ.

Материалы по теме
Что ждёт союз Мичкова и «Филадельфии»? Русский талант должен научиться двум важным вещам
Что ждёт союз Мичкова и «Филадельфии»? Русский талант должен научиться двум важным вещам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023