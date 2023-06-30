«Чикаго» заключил однолетний контракт с Кори Перри. Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман, зарплата 38-летнего нападающего составит $ 4 млн. Напомним, что «Блэкхоукс» обменяли Перри из «Тампа-Бэй», отдав взамен право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ 2024 года. Аналогичный контракт «Чикаго» заключили с другим ветераном Ником Фолиньо.

В прошлом сезоне 38-летний нападающий сыграл в розыгрыше Кубка Стэнли шесть матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В регулярном сезоне-2022/2023 Перри провёл 81 игру, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач.

Кори Перри — обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс», обладатель Кубка мира (2016), двукратный олимпийский чемпион (2010 и 2014) и чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады. С 22 мая 2016 года член «тройного золотого клуба». Обладатель «Харт Мемориал Трофи» как самый ценный игрок НХЛ сезона-2010/2011.