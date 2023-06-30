«Торонто» и нападающий Нюландер не могут договориться о новом контракте

«Торонто» и нападающий Вильям Нюландер не могут договориться об условиях нового контракта. На данный момент клуб не готов удовлетворить финансовые требования 27-летнего игрока, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. У форварда остался один год действия текущего контракта с кэпхитом $ 6,96 млн.

«Лифс» смогут подписать новый контракт с ним с 1 июля. В этот же день вступит в силу ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф добавил ещё 10 (4+6) баллов.