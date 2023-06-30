Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже

Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже, сообщает Sport.pl. Сообщается, что этим хоккеистом был Максим С.

Сообщается, что в ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги чемпионата Польши (на самом деле россияне есть только во второй польской лиге. — Прим. «Чемпионата»). В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года.

Сообщается, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.

Во второй лиге Польши по хоккею выступает семь россиян: Никита Шатилов, Эдуард Шибельбейн, Владимир Петровский, Иван Тцырян, Фёдор Лупанов, Владислав Гусев и Максим Сергеев.