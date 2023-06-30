Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже, сообщает Sport.pl. Сообщается, что этим хоккеистом был Максим С.
Сообщается, что в ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги чемпионата Польши (на самом деле россияне есть только во второй польской лиге. — Прим. «Чемпионата»). В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года.
Сообщается, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.
Во второй лиге Польши по хоккею выступает семь россиян: Никита Шатилов, Эдуард Шибельбейн, Владимир Петровский, Иван Тцырян, Фёдор Лупанов, Владислав Гусев и Максим Сергеев.
- 30 июня 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:10
-
08:45
-
08:15
-
07:21
-
07:15
-
06:41
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
05:18
-
03:20
-
01:44
- 29 июня 2023
-
23:45
-
23:28
-
23:20
-
23:05
-
22:47
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:22
-
21:07
-
20:59
-
20:34
-
20:16
-
20:14
-
20:10
-
19:59