Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Степанов стал главным тренером «Барса»

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Александр Степанов стал главным тренером клуба ВХЛ «Барс», сообщает пресс-служба клуба. Экс-нападающий выступал за казанский клуб с 2005 по 2011 год.
«Очень рад приглашению в Татарстан, я возвращаюсь в родной клуб. Моя жена из Казани, двое сыновей родились там – еду практически к себе домой. Для меня работа главным тренером в ВХЛ – это шаг вперёд.
Свои задачи понимаю – в составе есть много молодых перспективных ребят, которым нужно дать новые знания. Уверен, что работа в связке с первой командой будет плодотворной. Я почти всю карьеру играл под руководством Зинэтулы Билялетдинова, знаю его требования и желания. Взаимодействие команд системы должно помочь молодым ребятам лучше подготовиться к игре на высшем уровне», — цитирует Степанова пресс-служба казанского клуба.
В 2009 и 2010 годах Александр стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».
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