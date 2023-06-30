Депутат Госдумы: увидеть в русском хоккеисте шпиона — это ещё надо додуматься

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что правительство страны будет добиваться немедленного освобождения российского хоккеиста, задержанного в Польше по подозрению в шпионаже.
«Только сегодня узнал эту информацию от ваших же коллег, поэтому, конечно, нюансы вряд ли кто-то сейчас знает. Именно этим сейчас занимается МИД, Министерство спорта и, наверное, ФХР. Судьба нашего спортсмена не может оставить нас равнодушными. Мы должны отстаивать его и как спортсмена, и как гражданина РФ.
Меня удивляет позиция польских властей: они в погоне за «ведьмами» дошли уже до спортсменов. Понятно, что их уже давно пугает всё, что связано с Россией. Увидеть в русском хоккеисте шпиона – это ещё надо додуматься, это всё не от большого ума. Конечно, мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена, требовать его немедленного освобождения и отправки в Россию», – цитирует Свищёва Metaratings.ru.
Напомним, задержанного в Польше российского хоккеиста обвиняют в деятельности, связанной в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях.
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