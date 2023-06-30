Вратарь системы «Трактора»: удивился тому, насколько высоко был выбран на драфте НХЛ

Вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев рассказал, что ожидал быть выбранным «Каролиной» на драфте НХЛ — 2023. «Харрикейнз» выбрали голкипера под общим 158-м пиком.

«Следил ли за церемонией драфта НХЛ? Да, смотрел вместе с друзьями. Что чувствовал, когда меня выбрала «Каролина»? Была радость. Удивился не тому, что меня выбрала «Каролина», а тому, насколько высоко я ушёл. Думал, будет шестой-седьмой раунд. То, что выберет «Каролина», я догадывался. Ко мне обращались скауты примерно девяти-десяти клубов. Некоторые команды интересовались больше, чем другие.

Какие цели ставлю перед собой? Попасть в ВХЛ и КХЛ, играть там на регулярной основе. «Трактор» — команда из моего родного города, и я хотел бы представлять её. Мечта играть в НХЛ? Все хоккеисты мечтают туда попасть. Но надо вначале доказать что-то в России, чтобы ехать за океан», — цитирует Хажеева «РБ Спорт».

«Каролина Харрикейнз» на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 выбрала пятерых российских хоккеистов — нападающие Александр Рыков («Трактор», 100-й выбор), Станислав Яровой («Витязь», 126-й выбор), Тимур Муханов («Северсталь», 163-й выбор); вратари — Руслан Хажеев («Трактор», 158-й выбор), Егор Вельмакин («Буран», 222-й выбор).