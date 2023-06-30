«Спартак» в результате обмена получил нападающего системы «Югры» Трофимчука
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«Спартак» в результате обмена получил нападающего системы «Югры» Олега Трофимчука, сообщает пресс-служба московского клуба.
В минувшем сезоне 17-летний Трофимчук набрал 32 (15+17) очка в 50 матчах за «Мамонтов Югры», а также признавался лучшим нападающим недели МХЛ.
Трофимчук становился чемпионом Финала Первенства России с юниорской командой «Югры», а в составе юниорской сборной России участвовал на Кубке Чёрного моря в Сочи и выигрывал Турнир четырёх наций в США.
Всего в МХЛ Трофимчук провёл 76 матчей, в которых набрал 40 (19+21) очков.
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