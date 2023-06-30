«Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Жарковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два сезона. Ранее хоккейный агент Юрий Николаев сообщал «Чемпионату», что Жарков продолжит карьеру в челябинском клубе.
В КХЛ нападающий выступал за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард». Дважды выигрывал серебро и трижды бронзу чемпионата КХЛ. В прошедшем сезоне форвард в составе «Авангарда» провёл 68 матчей и набрал 12 очков — забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-1».
Всего в КХЛ 35-летний ветеран провёл 646 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 54 шайбы и отдал 92 результативные передачи. Показатель полезности нападающего составил «+82».
- 30 июня 2023
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:40
-
12:20
-
11:40
-
11:05
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:10
-
08:45
-
08:15
-
07:21
-
07:15
-
06:41
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
05:18
-
03:20
-
01:44
- 29 июня 2023
-
23:45
-
23:28
-
23:20
-
23:05
-
22:47
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
21:53
-
21:47
-
21:39