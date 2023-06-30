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«Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Жарковым

«Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Жарковым
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«Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Жарковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два сезона. Ранее хоккейный агент Юрий Николаев сообщал «Чемпионату», что Жарков продолжит карьеру в челябинском клубе.

В КХЛ нападающий выступал за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард». Дважды выигрывал серебро и трижды бронзу чемпионата КХЛ. В прошедшем сезоне форвард в составе «Авангарда» провёл 68 матчей и набрал 12 очков — забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-1».

Всего в КХЛ 35-летний ветеран провёл 646 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 54 шайбы и отдал 92 результативные передачи. Показатель полезности нападающего составил «+82».

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