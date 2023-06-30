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В «Аризоне» нашли способ построить новую арену без референдума

В «Аризоне» нашли способ построить новую арену без референдума
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Руководство «Аризоны Койотс», которая в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги вновь сыграет на пятитысячной арене университета, нашло шесть участков земли в округе для строительства собственного стадиона. Ранее строительство новой арены «Койотс» отменили из-за негативного результата публичного голосования жителей. Об этом сообщает TSN.

Каждый из участков, найденный «Аризоной», доступен для покупки, поэтому для строительства арены не потребуется проведение референдума.

«Мы не отошли от идеи вложения денег в объект, который станет лучшим в своём классе. Хочу заверить болельщиков, что мы делаем всё, что арена была построена. Разочарованы голосованием в Темпе, но мы уже забыли эту историю», — сказал президент «Аризоны» Хавьер Гутьеррес.

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