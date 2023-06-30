Симашев — об «Аризоне»: готов играть за команду, даже если она переедет в космос

Защитник системы «Локомотива» Дмитрий Симашев, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Аризона Койотс», признался, что его не беспокоят новости о возможном переезде клуба.

«Мне без разницы, какой город. Я же буду играть за франшизу, где бы она ни была. Даже если «Аризона» переедет в космос! Переезд в Хьюстон или Юту не проблема. Это спортивные города, там есть хорошие стадионы, есть клубы НБА, есть большая фан-база. Если Квебек, то там раньше был клуб НХЛ, это хоккейный город. Я об этом не думаю. Как решит руководство лиги и «Аризоны» — так и будет. Я поддержу свою новую команду в любом случае», — приводит слова Симашева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 18-летний Симашев дебютировал за «Локомотив» в Континентальной хоккейной лиге, сыграв в 18 матчах регулярного чемпионата.