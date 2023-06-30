Гретцки не включил Овечкина в топ-3 лучших крайних левых нападающих сезона НХЛ

Стало известно, за кого отдал свои голоса легендарный хоккеист Уэйн Гретцки при выборе лучших крайних левых нападающих в сборную сезона НХЛ.
Как отмечает Professional Hockey Writers Association (PHWA) на официальном сайте, в топ-3 кандидатов канадца не попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Гретцки поставил на первое место Джейсона Робертсона из «Даллас Старз». Вторым стал российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Тройку замкнул вингер «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс.
Отметим, что голосование проводилось среди журналистов. Гретцки принимал в нём участие как корреспондент Turner Sports. Шесть журналистов в итоге поставили Овечкина на третье место: Джонатан Бернье из Le Journal de Montréal, Эндрю Гросс из Newsday, Сэмми Сильбер из The Hockey News, Майкл Руссо из The Athletic, Сара Сивиан из Bleacher Report и Джефф Марек из Sportsnet.
- 30 июня 2023
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