«Русские шпионы попадаются один за другим». Генпрокурор Польши — о задержании хоккеиста

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро прокомментировал задержание на территории страны российского хоккеиста по обвинению в шпионаже.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех расследования прокуратуры. Пойман шпион, действовавший под видом спортсмена. Россиянин был игроком клуба Первой лиги. Это 14-й задержанный член проработанной нами шпионской сети. Хочу поблагодарить всех причастных за приверженность делу и защите Родины!» — написал Зебро в «Твиттере».

Отметим, что задержанного в Польше российского хоккеиста обвиняют в деятельности, связанной в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Подозреваемые вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.