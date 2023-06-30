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«Русские шпионы попадаются один за другим». Генпрокурор Польши — о задержании хоккеиста

«Русские шпионы попадаются один за другим». Генпрокурор Польши — о задержании хоккеиста
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Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро прокомментировал задержание на территории страны российского хоккеиста по обвинению в шпионаже.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех расследования прокуратуры. Пойман шпион, действовавший под видом спортсмена. Россиянин был игроком клуба Первой лиги. Это 14-й задержанный член проработанной нами шпионской сети. Хочу поблагодарить всех причастных за приверженность делу и защите Родины!» — написал Зебро в «Твиттере».

Отметим, что задержанного в Польше российского хоккеиста обвиняют в деятельности, связанной в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Подозреваемые вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.

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