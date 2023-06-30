Российского хоккеиста, задержанного в Польше, арестовали на три месяца

Российский хоккеист Максим С, задержанный в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России, арестован на три месяца судом в Люблине. Об этом сообщает Natemat.
В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги чемпионата Польши (на самом деле россияне есть только во второй польской лиге). В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года.
Генеральный прокурор Польши сообщил, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.
- 30 июня 2023
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