«Филадельфия» дважды виделась с Мичковым перед драфтом, ради него закрыли арену — Фридман

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Филадельфия Флайерз» дважды встречалась с российским нападающим Матвеем Мичковым. Кроме того, «лётчики» отменили все матчи и другие мероприятия на тренировочной арене 25 июня именно для того, чтобы встретиться с хоккеистом.

«Это было в воскресенье. Теоретически арена была закрыта, потому что «Флайерз» встречались с Матвеем Мичковым. Даниэль Бриер сказал, что это совпадение, но Мичков действительно тайно встречался с ними в Филадельфии в пятницу и ещё раз здесь. Он убедил «лётчиков», что хочет, чтобы они его задрафтовали», — говорится в сообщении.

Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим седьмым номером.