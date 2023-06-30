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Матвей Мичков объяснил, почему рад, что его задрафтовала именно «Филадельфия»

Матвей Мичков объяснил, почему рад, что его задрафтовала именно «Филадельфия»
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Российский нападающий Матвей Мичков поделился эмоциями от выбора «Филадельфией Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023. Форвард также объяснил, почему рад, что его забрали именно «лётчики».

Я очень счастлив! Очень счастлив, что меня выбрала именно «Филадельфия»! Очень классно! Ожидал? Да, я знал. Я с первого собрания почувствовал, что это именно моя команда. Комфортно в ней находиться. Очень классно было, атмосферно. Как будто все свои были, как будто уже со всеми знаком лет пять. Они сами выразили заинтересованность? Да.

Что почувствовал, когда выбрали? Почувствовал, что хорошо, что именно «Филадельфия». Почему именно она? Не знаю, просто нравится команда, люди, которые там работают. Кайфанул? Да!» — сказал Мичков в эфире «Черкас Атлант».

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