«Заглембе» удалил профиль российского хоккеиста, обвинённого в шпионаже

Польский хоккейный клуб «Заглембе», в составе которого выступал задержанный по обвинению в шпионаже российский хоккеист Максим С., удалил его профиль с официального сайта. Об этом сообщает Fakt. Полное ФИО хоккеиста не называется, но с «Заглембе» в последние годы были связаны два россиянина — Владислав Гусев и Максим Сергеев.

Польское издание Fakt сообщает, что хоккеист играл на позиции защитника. В предыдущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги он сыграл в 23 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка. В сезоне 2021/2022 он также провёл пять матчей за основную команду «Заглембе» на уровне Польской хоккейной лиги.

Генеральный прокурор Польши сообщил, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами.