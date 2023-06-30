«Заглембе» удалил профиль российского хоккеиста, обвинённого в шпионаже

Польский хоккейный клуб «Заглембе», в составе которого выступал задержанный по обвинению в шпионаже российский хоккеист Максим С., удалил его профиль с официального сайта. Об этом сообщает Fakt. Полное ФИО хоккеиста не называется, но с «Заглембе» в последние годы были связаны два россиянина — Владислав Гусев и Максим Сергеев.
Польское издание Fakt сообщает, что хоккеист играл на позиции защитника. В предыдущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги он сыграл в 23 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка. В сезоне 2021/2022 он также провёл пять матчей за основную команду «Заглембе» на уровне Польской хоккейной лиги.
Генеральный прокурор Польши сообщил, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами.
- 30 июня 2023
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