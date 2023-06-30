В «Заглембе» заявили, что обвинённый в шпионаже россиянин не вызывал подозрений

Главный тренер польского «Заглембе» Гжегож Клих прокомментировал задержание российского защитника команды Максима С.

«Примерно две-три недели назад его задержали спецслужбы. Раньше у нас не было никаких подозрений в его адрес. Он приехал к нам играть ещё до событий на Украине, а затем подписал декларацию о нейтралитете. Хоккеист вёл себя нормально, поэтому мы удивлены этому. Разумеется, мы никак не связаны с его неспортивной деятельностью», — приводит слова Клиха Fakt.

Генеральный прокурор Польши сообщил, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Хоккеиста задержали на три месяца, ему грозит 10 лет тюрьмы.